Следователи возбудили уголовное дело после выброса вредных веществ в крымском Армянске

В СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в городе Армянске, который располагается на территории Крыма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту выброса вредных веществ.

Ранее сообщалось, что работу завода «Крымский титан» решили приостановить из-за ситуации в Армянске.

В ночь на 24 августа в Армянске произошёл выброс загрязняющего вещества. Его причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории «Крымского титана» — филиала ООО «Титановые инвестиции».