Работу завода «Крымский титан» решили приостановить из-за ситуации в Армянске

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Завод «Крымский титан» приостановит работу на две недели из-за ситуации в Армянске, сообщает РИА Новости Крым.
Работу завода «Крымский титан» решили приостановить из-за ситуации в Армянске
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняли на межведомственном совещании с участием главы региона Сергея Аксёнова, министров и руководства предприятия.

«Мы провели совещание, прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. Сегодня я встретился с Анной Поповой, руководителем Роспотребнадзора России», — заявил Аксёнов.

По его словам, руководство завода поддержало инициативу, все сотрудники получат месячную зарплату в полном объёме.

В ночь на 24 августа в Армянске произошёл выброс загрязняющего вещества. Его причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории «Крымского титана» — филиала ООО «Титановые инвестиции».

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