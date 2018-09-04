Работу завода «Крымский титан» решили приостановить из-за ситуации в Армянске

Завод «Крымский титан» приостановит работу на две недели из-за ситуации в Армянске, сообщает РИА Новости Крым.

Соответствующее решение приняли на межведомственном совещании с участием главы региона Сергея Аксёнова, министров и руководства предприятия.

«Мы провели совещание, прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. Сегодня я встретился с Анной Поповой, руководителем Роспотребнадзора России», — заявил Аксёнов.

По его словам, руководство завода поддержало инициативу, все сотрудники получат месячную зарплату в полном объёме.

В ночь на 24 августа в Армянске произошёл выброс загрязняющего вещества. Его причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории «Крымского титана» — филиала ООО «Титановые инвестиции».