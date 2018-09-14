Власти Армянска намерены ввести режим ЧС в городе

Из-за ухудшения экологической ситуации на севере Крыма в Армянске до конца пятницы, 14 сентября, будет введён режим ЧС. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Замначальника главного управления — начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что режим чрезвычайной ситуации в Армянске никак не отразится на жизни города.

«На жизни города режим не отразится. Рекомендациям, которые даёт Роспотребнадзор, необходимо следовать… Никаких дополнительных мероприятий для жителей города Армянска вводить нет необходимости», — отметил он.

По его словам, режим ЧС позволит «использовать материальный резерв и резервный фонд для ликвидации последствий данной ситуации».

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в городе Армянске, который располагается на территории Крыма.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту выброса вредных веществ.