Аксёнов: из зоны выброса вредных веществ в Крыму вывезли более 4 тысяч детей

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из зоны выброса вредных веществ на севере полуострова вывезли в санатории более 4 тыс. детей. Об этом информирует РИА Новости.
Аксёнов: из зоны выброса вредных веществ в Крыму вывезли более 4 тысяч детей
  • РИА Новости

«Более 4 тыс. детей, дошкольники с родителями, вывезены и находятся в крымских санаториях, большинство из которых государственные. Все полностью за государственный счёт», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что проводится медицинское обследование. По словам главы Крыма, у детей не обнаружили заболеваний и признаков отравления. 

«Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет», — заявил он.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ в крымском Армянске.

Как сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор, состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций.

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