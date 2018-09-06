Аксёнов: из зоны выброса вредных веществ в Крыму вывезли более 4 тысяч детей
- РИА Новости
«Более 4 тыс. детей, дошкольники с родителями, вывезены и находятся в крымских санаториях, большинство из которых государственные. Все полностью за государственный счёт», — сказал Аксёнов.
Он добавил, что проводится медицинское обследование. По словам главы Крыма, у детей не обнаружили заболеваний и признаков отравления.
«Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет», — заявил он.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ в крымском Армянске.
Как сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор, состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций.