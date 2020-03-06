Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

«Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — сказал он. 

Шмыгаль считает, что неподача воды на полуостров «приведёт к гуманитарной катастрофе».

Ранее в крымском гидрометцентре сообщили, что водохранилища в Крыму накопили к началу весны около 100 млн куб. м воды. Это более чем на 84 млн куб. м меньше, чем в прошлом году.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, весной 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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