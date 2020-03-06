Кулеба назвал вопрос подачи воды в Крым «инструментом деоккупации»
- Reuters
Об этом он заявил в эфире «1+1».
«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации», — приводят слова министра «Украинские новости».
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Он добавил, что неподача воды на полуостров «приведёт к гуманитарной катастрофе».