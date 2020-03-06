Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вопрос подачи воды в Крым «инструментом деоккупации».

Об этом он заявил в эфире «1+1».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации», — приводят слова министра «Украинские новости».

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Он добавил, что неподача воды на полуостров «приведёт к гуманитарной катастрофе».