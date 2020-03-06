Премьер Украины пояснил свои слова о подаче воды в Крым

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал своё заявление о том, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности перед людьми», которые там живут.
Премьер Украины пояснил свои слова о подаче воды в Крым
  • РИА Новости

Как написал политик в Facebook, Киев «не забывает об украинцах, которые живут» на полуострове.

«Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них», — заявил Шмыгаль.

По его словам, «поделить воду, которая пойдёт людям, и воду, которая пойдёт на военные базы, невозможно».

«Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — написал украинский премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Он добавил, что неподача воды на полуостров «приведёт к гуманитарной катастрофе».

Как стало известно в начале марта, крымские водохранилища накопили к началу весны около 100 млн куб. м воды, что более чем на 84 млн куб. м меньше, чем годом ранее.

Киев перекрыл подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года.

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