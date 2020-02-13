В Крыму считают невозможными переговоры с Киевом по поставкам воды

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Переговоры с Украиной по вопросу возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу невозможны в силу заявлений Киева, сказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России, зампред Совета министров Георгий Мурадов.
В Крыму считают невозможными переговоры с Киевом по поставкам воды
  • РИА Новости

«При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что пока с ними не о чем разговаривать. (Допускаются высказывания. — RT) типа: «Продайте нам Донбасс за воду». Во-первых, с Донбассом они сами должны разговаривать. Причём здесь крымская вода?» — цитирует Мурадова ТАСС.

Он отметил, что перекрытие канала украинской стороной является «гуманитарным преступлением» против Крыма.

«Но мы всё равно справляемся с этой ситуацией», — заявил Мурадов.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».

12 февраля глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на «большое преимущество» в переговорах по Донбассу.

Киев перекрыл подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года.

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