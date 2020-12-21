В Раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма

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В Верховную раду внесён законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым до «возвращения» полуострова в состав Украины. Об этом сообщил депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
В Раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма
  • РИА Новости

«Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Чёрного и Азовского морей», — написал он в Facebook.

По словам украинского депутата, питьевые и бытовые нужды населения Крыма полностью обеспечиваются за счёт собственных водных ресурсов региона «даже в самые засушливые годы».

В то же время, как заявил Гончаренко, «подача воды в Крым приведёт к дальнейшей милитаризации региона».

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что проблема водоснабжения Крыма будет решена.

Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что власти Крыма рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.

В августе глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что намеренная водная блокада Крыма со стороны Киева может квалифицироваться как нарушение Украиной обязательств, закреплённых в международных соглашениях.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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