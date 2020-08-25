Кравчук рассказал об условии возобновления подачи воды в Крым

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Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.

«Мы говорим: там (в Крыму — RT.) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям!», — приводит РИА Новости его слова в интервью «Украинскому радио».

Кравчук отметил, что украинская сторона исключает подачу воды «промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному».

В июле глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет.

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