Аксёнов высказался об угрозе дефицита воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет.

«Вчера был приход 155 тыс. куб. м в три водохранилища, притом что Симферополь потребляет 160 тыс. в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам пока такой угрозы никакой нет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент на полуострове благоприятная — пасмурная и дождливая — погода.

Вместе с этим он отметил, что в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

«Конечно, вопрос не решён с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности... Нам надо включить мозги — время прошло, технологии позволяют найти выход», — добавил он.

Ранее Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу.