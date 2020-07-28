Аксёнов высказался об угрозе дефицита воды в Крыму

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет.

«Вчера был приход 155 тыс. куб. м в три водохранилища, притом что Симферополь потребляет 160 тыс. в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам пока такой угрозы никакой нет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент на полуострове благоприятная — пасмурная и дождливая — погода.

Вместе с этим он отметил, что в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

«Конечно, вопрос не решён с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности... Нам надо включить мозги — время прошло, технологии позволяют найти выход», — добавил он.

Ранее Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить