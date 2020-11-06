На Украине исключили конфликт с Россией из-за воды в Крыму

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На Украине исключили вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Нет. Её (войны. — RT) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «1+1».

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о ходе строительства объектов для обеспечения жителей Крыма пресной водой.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, комплексный план федерального правительства по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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