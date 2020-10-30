В Минобороны рассказали о строительстве объектов для обеспечения Крыма водой

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В Министерстве обороны России рассказали о ходе строительства объектов для обеспечения жителей Крыма пресной водой.
В Минобороны рассказали о строительстве объектов для обеспечения Крыма водой
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ходу строительства объектов было посвящено совещание в Севастополе, в котором приняли участие вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Минобороны России с опережением графика выполняет работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма», — сказали в ведомстве.

По информации министерства, специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России уже приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.

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