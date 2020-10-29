В Крыму начали строительство водовода для снабжения Симферополя

В Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.

«Сегодня в рамках рабочей поездки посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяжённостью около 19 км. Кроме того, на данный момент активно функционируют три скважины, чей общий дебет равен 11 тыс. кубометров воды в сутки», — написал во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что принято решение о бурении дополнительных трёх скважин и, соответственно, доведении дебета до 22 тыс. кубометров воды в день.

Ранее власти рассказали о реализации мероприятий по водоснабжению Крыма.