Путин прокомментировал проблему с водоснабжением в Крыму

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал проблему водоснабжения Крыма, отметив, что этот вопрос будет решён.
Путин прокомментировал проблему с водоснабжением в Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам президента, в Крыму сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется.

Он выразил надежду, что Севастополь в ближайшее время не будет чувствовать ограничений с водоснабжением.

«Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко», — отметил Путин. 

Также он считает, что опреснение воды в Крыму можно будет сделать только точечно, так как это «очень дорогое удовольствие и может лечь в тариф для населения».

«В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет», — сказал он.

По его словам, специалисты говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря — под Азовским морем — могут быть большие запасы хорошей пресной воды.

«Всё это в совокупности даёт мне основание сказать, что проблему мы решим. Средства соответствующие выделяются. На этом экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь», — заявил глава государства.

Путин добавил, что будет решён и вопрос с водоснабжением Новороссийска и Геленджика.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании по вопросам водоснабжения региона заявил, что власти Крыма рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.

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