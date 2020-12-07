Власти Крыма оценили возможность строительства опреснительных установок

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании по вопросам водоснабжения региона заявил, что власти Крыма рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.
Власти Крыма оценили возможность строительства опреснительных установок
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Когда встал вопрос об опреснении в РК, мы изначально говорили о пилотном проекте в селе Фрунзе для водоснабжения Симферополя с учётом остроты ситуации. Однако все наши муниципальные образования, которые «сидят» на подземных источниках, должны иметь альтернативу в виде опреснительной установки, особенно которые находятся на берегу моря. С точки зрения отработки мест для возможной установки опреснения — это Ялта, Судак, Керчь, Феодосия», — сказал Аксёнов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев сообщил, что на сегодняшний день подготовлены расчёты и необходимая площадка для строительства опреснительной установки в Ялте.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.

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