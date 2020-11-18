В Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей

Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков рассказал о ситуации в Крыму с разработкой технического регламента для водопроводных сетей, чтобы снизить потери воды в регионе.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Он отметил, что на разработку и принятие документа может потребоваться год.

«С точки зрения совершенствования законодательства возможны два варианта. Первый — принятие технического регламента. Крым — зона сейсмоопасная, зона с подвижными грунтами. Это значит, что необходимо использовать технологии укладки водопроводов и материалы, которые будут приемлемы для этих условий», — цитирует издание Зыкова.

Как пояснил эксперт, в настоящее время единый технический регламент в России или локально в республике отсутствует.

Ранее власти рассказали о реализации мероприятий по водоснабжению Крыма.