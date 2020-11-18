В Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей

Короткая ссылка
Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков рассказал о ситуации в Крыму с разработкой технического регламента для водопроводных сетей, чтобы снизить потери воды в регионе.
В Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ».

Он отметил, что на разработку и принятие документа может потребоваться год.

«С точки зрения совершенствования законодательства возможны два варианта. Первый — принятие технического регламента. Крым — зона сейсмоопасная, зона с подвижными грунтами. Это значит, что необходимо использовать технологии укладки водопроводов и материалы, которые будут приемлемы для этих условий», — цитирует издание Зыкова.

Как пояснил эксперт, в настоящее время единый технический регламент в России или локально в республике отсутствует.

Ранее власти рассказали о реализации мероприятий по водоснабжению Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить