МИД России осудил водную блокаду Крыма со стороны Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намеренная водная блокада Крыма со стороны Киева может квалифицироваться как нарушение Украиной обязательств, закреплённых в международных соглашениях.

Захарова отметила, что право человека на воду является обязательным условием для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, и неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания.

Представитель МИД добавила, что Украина является участником ряда международных правозащитных договоров, страна добровольно взяла на себя обязательство уважать и защищать зафиксированные в этих документах права человека.

«Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады (Крыма) может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закреплённых в международных соглашениях», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что питьевую воду для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.