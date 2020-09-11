МИД России осудил водную блокаду Крыма со стороны Украины
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Захарова отметила, что право человека на воду является обязательным условием для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, и неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания.
Представитель МИД добавила, что Украина является участником ряда международных правозащитных договоров, страна добровольно взяла на себя обязательство уважать и защищать зафиксированные в этих документах права человека.
«Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады (Крыма) может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закреплённых в международных соглашениях», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что питьевую воду для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.
Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.