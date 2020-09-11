МИД России осудил водную блокаду Крыма со стороны Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намеренная водная блокада Крыма со стороны Киева может квалифицироваться как нарушение Украиной обязательств, закреплённых в международных соглашениях.
МИД России осудил водную блокаду Крыма со стороны Украины
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

Захарова отметила, что право человека на воду является обязательным условием для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, и неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания.

Представитель МИД добавила, что Украина является участником ряда международных правозащитных договоров, страна добровольно взяла на себя обязательство уважать и защищать зафиксированные в этих документах права человека.

«Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады (Крыма) может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закреплённых в международных соглашениях», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что питьевую воду для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.

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