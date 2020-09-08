В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Крым готов принять мониторинговую миссию ООН, если она согласует свой визит с МИД России. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Мы открыты для всех и готовы принимать различных международных наблюдателей, но эти визиты должны соответствовать нормам международного и нашего национального законодательства. Миссия ООН может посетить Крым при условии согласования своего визита с МИД России», — цитирует РИА Новости Бобкова.

По его словам, визит миссии ООН может стать дополнительной площадкой для установления диалога при условии, что Крым будет восприниматься ими как часть России и не будет места никаким политическим инсинуациям.

«К сожалению, пока заявления о готовности прислать мониторинговую группу в Крым, как мы видим, носят исключительно политический характер и к проблемам конкретного человека в конкретном регионе полуострова никакого отношения не имеют. ООН больше заботит, с какой стороны они будут въезжать в Крым, чем насущные проблемы крымчан и реальная ситуация на полуострове», — отметил Бобков.

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.