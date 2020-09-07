В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и на Украине, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека», — цитирует РИА Новости Тросселл.

Она отметила, что в управлении Верховного комиссара ООН уверены, что Россия несёт главную ответственность за поставки воды в Крым.

По её словам, Украина согласно международному законодательству, обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав.

Ранее стало известно, что питьевая вода для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будет подаваться по часам утром и вечером.