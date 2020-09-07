В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину
«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека», — цитирует РИА Новости Тросселл.
Она отметила, что в управлении Верховного комиссара ООН уверены, что Россия несёт главную ответственность за поставки воды в Крым.
По её словам, Украина согласно международному законодательству, обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав.
Ранее стало известно, что питьевая вода для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будет подаваться по часам утром и вечером.