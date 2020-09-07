В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

Короткая ссылка
Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и на Украине, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека», — цитирует РИА Новости Тросселл.

Она отметила, что в управлении Верховного комиссара ООН уверены, что Россия несёт главную ответственность за поставки воды в Крым.

По её словам, Украина согласно международному законодательству, обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав.

Ранее стало известно, что питьевая вода для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будет подаваться по часам утром и вечером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить