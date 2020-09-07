В Симферополе начинает действовать почасовой график подачи воды

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Питьевая вода для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будет подаваться по часам утром и вечером.
В Симферополе начинает действовать почасовой график подачи воды
  • Pixabay

«Корректируем места установки ёмкостей. 2 сентября провели пробную доставку воды, определили «узкие» места», — цитирует ТАСС главу администрации Симферополя Елену Проценко.

Отмечается, что вандалы повредили пять ёмкостей для воды, установленных во дворах.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился запустить все лифты в городе, чтобы жильцы могли носить воду на верхние этажи домов.

Ранее Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с напряжённой ситуацией с водой в республике создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения Крыма.

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