В Симферополе начинает действовать почасовой график подачи воды
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«Корректируем места установки ёмкостей. 2 сентября провели пробную доставку воды, определили «узкие» места», — цитирует ТАСС главу администрации Симферополя Елену Проценко.
Отмечается, что вандалы повредили пять ёмкостей для воды, установленных во дворах.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился запустить все лифты в городе, чтобы жильцы могли носить воду на верхние этажи домов.
Ранее Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с напряжённой ситуацией с водой в республике создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения Крыма.