В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с напряжённой ситуацией с водой в республике создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.

Об этом Аксёнов заявил в ходе заседания республиканского правительства.

«С учётом того что у нас действительно напряжённая ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница», — цитирует РИА Новости главу Крыма.

Также Аксёнов поручил «обеспечить обратную связь» с местными жителями в связи с ограничениями водоснабжения в Крыму.

Ранее администрация Симферополя сообщила о введении второго этапа ограничения водоснабжения со 2 сентября.

1 сентября крымский гидрометцентр сообщил, что основные реки, питающие водохранилища на полуострове, пересохли.

Как передавало агентство «Крыминформ», гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщал, что в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнут применять ограничение водоснабжения. По его словам, с 7 сентября планируется введение почасовой подачи воды.