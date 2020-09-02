В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с напряжённой ситуацией с водой в республике создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.
В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом Аксёнов заявил в ходе заседания республиканского правительства.

«С учётом того что у нас действительно напряжённая ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница», — цитирует РИА Новости главу Крыма.

Также Аксёнов поручил «обеспечить обратную связь» с местными жителями в связи с ограничениями водоснабжения в Крыму.

Ранее администрация Симферополя сообщила о введении второго этапа ограничения водоснабжения со 2 сентября.

1 сентября крымский гидрометцентр сообщил, что основные реки, питающие водохранилища на полуострове, пересохли.

Как передавало агентство «Крыминформ», гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщал, что в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнут применять ограничение водоснабжения. По его словам, с 7 сентября планируется введение почасовой подачи воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить