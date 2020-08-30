В Симферополе отложили второй этап ограничения водоснабжения
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию города.
В пресс-службе заявили, что в ночь с 31 августа на 1 сентября должен был начаться второй этап ограничений.
«В связи с подготовкой ко Дню знаний было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября», — заявили в администрации.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в нынешних условиях с Украиной не стоит вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров.