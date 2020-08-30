В Симферополе отложили второй этап ограничения водоснабжения

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Администрация Симферополя приняла решение о переносе введения второго этапа ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября.
В Симферополе отложили второй этап ограничения водоснабжения
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию города.

В пресс-службе заявили, что в ночь с 31 августа на 1 сентября должен был начаться второй этап ограничений.

«В связи с подготовкой ко Дню знаний было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября», — заявили в администрации.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в нынешних условиях с Украиной не стоит вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров.

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