В Крыму выступили против переговоров с Украиной о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в нынешних условиях с Украиной не стоит вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Константинова, его принципиальная позиция заключается в том, что у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока в Киеве «не признают Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину».

Также он заявил, что власти Украины по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова.

«Поэтому ни о какой воде говорить не стоит. Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили. Поэтому про это забыть надо», — сказал Константинов.

Ранее глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук рассказал об условии, при котором Киев возобновит подачу воды в Крым.

Как передавало агентство «Крыминформ», гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщал, что в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнут применять ограничение водоснабжения. По его словам, с 7 сентября планируется введение почасовой подачи воды.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.