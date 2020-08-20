В Крыму рассказали об ограничениях подачи воды в Симферополе

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В Крыму в ночь на 24 августа начнут применять ограничение водоснабжения в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.
В Крыму рассказали об ограничениях подачи воды в Симферополе
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт Крыминформ, в эфире телеканала «Крым 24» заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«В 00.00 с воскресенья на понедельник, то есть с 23 на 24 августа этого года, мы снижаем подъём воды с водохранилищ на небольшую величину», — сказал он.

Также он заявил, что будет прекращено горячее водоснабжение «по всему городу». Он добавил, что с 31 августа будет уменьшен отбор воды с водохранилищ.

«И с 7 сентября мы будем вводить уже почасовую подачу воды — утро, вечер. Мы указываем время подачи воды», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу.

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