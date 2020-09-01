В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

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Крымский гидрометцентр сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в регионе, пересохли.
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Чёрная выше Чернореченского водохранилища... 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные оно было незначительным.

«Лишь в бассейне реки Малый Салгир в черте города Симферополя 28 августа за счёт интенсивного склонового стока в результате прошедшего ливневого дождя наблюдалось кратковременное повышение уровня воды», — добавили в гидрометцентре.

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.

Ранее администрация Симферополя приняла решение о переносе введения второго этапа ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября.

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