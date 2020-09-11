В Крыму призвали возбудить дела против организаторов водной блокады

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о необходимости возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады полуострова.
В Крыму призвали возбудить дела против организаторов водной блокады
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов заявил, что украинская сторона совершила преступление, перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более 2 млн жителей Крыма получали свыше 80% пресной воды.

По мнению Аксёнова, действия Киева можно расценивать как «экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу».

Также он добавил, что это является грубейшим нарушением основополагающих прав человека.

«Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдёт», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что намеренная водная блокада Крыма со стороны Киева может квалифицироваться как нарушение Украиной обязательств, закреплённых в международных соглашениях.

В администрации Симферополя сообщили, что питьевую воду для жителей города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября будут подавать по часам утром и вечером.

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