Последствия засухи: в Симферополе воду будут подавать по часам

С 7 сентября питьевая вода для жителей Симферополя и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будет подаваться по часам утром и вечером. Такое решение было принято в рамках третьего этапа ограничений, введённых в регионе из-за засухи и обмеления водохранилищ. В 2014 году Киев прекратил подачу воды на полуостров после воссоединения Крыма с Россией, перекрыв шлюзы Северо-Крымского канала. Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, комментируя ситуацию, заявила, что ответственность за обеспечение крымчан чистой питьевой водой лежит как на РФ, так и на Украине.

В Симферополе с понедельника, 7 сентября, начал действовать почасовой график подачи воды. Такая же мера вступила в силу в 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Напомним, что в республике с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения из-за засухи и обмелевших водохранилищ. На третьем этапе вода на полуострове будет подаваться по часам утром и вечером.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко пояснила, что потребление воды благодаря введённым ограничениям снизится до 100 тыс. куб. м в сутки, в то время как ранее оно составляло 160 тыс. куб. м.

«Корректируем места установки ёмкостей. 2 сентября провели пробную доставку воды, определили «узкие» места. Проблемы в основном связаны с удобством завоза воды автоцистернами. Акцентирую внимание симферопольцев: ёмкости в основном предназначены для обеспечения водой при переходе на третий этап водообеспечения или на случай аварийной ситуации в том или ином микрорайоне», — сообщила Проценко.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов поручил запустить все лифты в городе на период ограничений, чтобы жители могли носить воду на верхние этажи домов. Помимо этого, он обязал власти реагировать на обращения горожан в течение часа.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

2 сентября в ходе в ходе заседания республиканского правительства Аксёнов сообщил, что на полуострове в связи с напряжённой ситуацией с водой создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения.

По словам главы республики, в Симферопольское водохранилище в октябре планируется направить воду ещё из пяти скважин, чтобы обеспечить приток в дополнительные 10 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, Минобороны увеличит мощность насосных станций на временном 60-километровом трубопроводе, проложенном из Тайганского в Симферопольское водохранилище, рассказал Аксёнов.

«Для увеличения объемов прокачки воды, поступающей в Симферопольское водохранилище. С ситуацией справимся так или иначе. Какой-то период будет сложно, но уверен, что мы с честью выйдем из этой ситуации. Главный принцип — вся вода, которая есть, это общее достояние и должна распределяться по справедливости», — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, затруднения с водоснабжением Крыма возникли в 2014 году. Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. После этого Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. На данный момент жители и предприятия региона получают воду из местных источников, однако за последний год они существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

Тем временем, официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит как на России, так и на Украине.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни», — цитирует её РИА Новости.

Также по теме Киевские ватерлинии: премьер-министр Украины сделал три разных заявления о подаче воды в Крым Глава украинского правительства Денис Шмыгаль за последние сутки трижды прокомментировал вопрос о возможных поставках воды в Крым....

По её словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия «несёт главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма».

При этом она отметила, что Украина, согласно международному законодательству, обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав.

Напомним, в мае в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Крыму постпред РФ Василий Небензя подчеркнул, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению полуострова с Россией. В заседании также участвовали представители республики, которые, помимо прочего, призвали ООН отреагировать на энергетическую и водную блокаду полуострова со стороны Украины.

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить у 2,5 млн человек воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны. Всё это противоречит всем основам международного права», —заявлял депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Стоит отметить, что в марте глава украинского правительства Денис Шмыгаль трижды за сутки прокомментировал вопрос о возможных поставках воды в Крым. Сначала он сказал, что они нужны, так как иначе может наступить «гуманитарная катастрофа». На следующий день он скорректировал свои слова, признав, что у Киева нет «технической возможности» для подобного водоснабжения. Затем премьер-министр заявил, что Украина будет поставлять воду «в случае необходимости».