Зеленский ответил на вопрос о возможности «нападения» России на Украину

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Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов издания «Фокус», заявил, что «даже не хочет представлять», что Россия может «напасть» на Украину со стороны Крыма.
Зеленский ответил на вопрос о возможности «нападения» России на Украину
  • Reuters

Главе государства задали вопрос, задумывался ли он над тем, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу её представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал он.

Как подчеркнул президент, иначе «будет большая война».

«Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — добавил Зеленский.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму.

Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.

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