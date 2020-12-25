Зеленский ответил на вопрос о возможности «нападения» России на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов издания «Фокус», заявил, что «даже не хочет представлять», что Россия может «напасть» на Украину со стороны Крыма.

Главе государства задали вопрос, задумывался ли он над тем, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу её представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал он.

Как подчеркнул президент, иначе «будет большая война».

«Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — добавил Зеленский.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму.

Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.