Зеленский ответил на вопрос о возможности «нападения» России на Украину
- Reuters
Главе государства задали вопрос, задумывался ли он над тем, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма.
«Это ужасная ситуация, я даже не хочу её представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», — сказал он.
Как подчеркнул президент, иначе «будет большая война».
«Мы никуда не пойдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — добавил Зеленский.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму.
Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.