Проблемы из воздуха: почему США решили возобновить гражданские перелёты над Крымом

Федеральное авиационное управление США (FAA) уведомило американские авиакомпании о возобновлении полётов в районе полётной информации (РПИ) Симферополя. Отмечается, что такое решение было принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации Соединённых Штатов, выполняющей рейсы над Чёрным морем. Ограничения были введены в 2014 году после крушения на востоке Украины самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. По мнению экспертов, эти меры американцы приняли во многом под давлением Украины, которая «продолжала считать Крым своим». При этом, как отмечают аналитики, безопасность воздушного пространства над полуостровом на протяжении последних лет обеспечивала Россия, а не киевские власти, как утверждают в Вашингтоне.

Федеральное авиационное управление США, регулирующее гражданские авиаперевозки, внесло изменения в правила, запрещавшие полёты в отдельных районах полётной информации Симферополя. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

Также уточняется, что часть ограничений для американских авиационных компаний относительно полётов над Симферополем сохранится.

«Хотя FAA ожидает, что Россия будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих с украинскими поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полётной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя», — говорится в документе.

В уведомлении отмечается, что изменения вступят в силу 27 октября текущего года. При этом Федеральное авиационное управление США пояснило, что, несмотря на «стабилизацию» обстановки, полёты в зоне воздушной ответственности Днепропетровска по-прежнему будут ограничены.

«В Днепропетровском РПИ сохраняется возможность возникновения непредумышленной угрозы гражданской авиации, что связано с продолжающимся конфликтом, включающим локальные столкновения и вероятность возникновения более масштабных боевых действий в восточной части Днепропетровского РПИ», — подчёркивается в документе.

Напомним, что распоряжение об ограничении полётов для американских авиакомпаний над Симферополем было выпущено американским ведомством в апреле 2014 года — после того как Крым вошёл в состав Российской Федерации. 18 июля 2014 года ограничение было распространено на район полётной информации Днепропетровска после крушения на востоке Украины самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В это время на востоке страны шла активная фаза вооружённого конфликта между украинской армией и силами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Несмотря на боевые действия, власти Украины не закрыли воздушное пространство над Донбассом для пассажирских самолётов.

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В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и ряда других стран.

Практически сразу после трагедии западные СМИ возложили вину за инцидент на непризнанные республики и Россию. Несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе, создали Совместную следственную группу (ССГ) для расследования обстоятельств случившегося. В неё вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. Кроме того, к работе группы была привлечена Украина. Россию к расследованию не допустили.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что рейс MH17 был сбит ракетой серии 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории РФ.

В пятую годовщину трагедии, 17 июля 2019-го, в российском МИД отметили, что расследование ССГ с самого начала имело целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то что Москва взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой.

15 октября 2020 года МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия в консультационной группе по поводу крушения MH17 с Австралией и Нидерландами из-за их неконструктивной позиции и намерения «продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию».

С точки зрения аналитиков, MH17 потерпел крушение из-за того, что Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта. При этом с тех пор никакой опасности для полётов вблизи российского Крыма не было, подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Запрет на полёты авиации США был вызван давлением Украины, которая продолжала считать Крым своим и, соответственно, незаконными какие-либо полёты туда без разрешения украинского правительства», — напомнил он.

Воздушный контроль



В уведомлении Федерального авиационного управления указывается, что авиационные власти Украины приняли меры, которые якобы помогли снизить связанные с безопасностью полётов риски, о чём свидетельствуют безопасно совершавшиеся в течение более чем двух лет полёты неамериканских гражданских перевозчиков по черноморским воздушным маршрутам.

«Поэтому, по оценке Федерального управления, данные меры в достаточной степени снизили угрозы для гражданской авиации, работающей на маршрутах в черноморском воздушном пространстве, что позволяет возобновить по ним полёты американской гражданской авиации», — отметили в ведомстве.

Симферополь

РИА Новости

© Алексей Павлишак

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от полуострова Руслан Бальбек, комментируя решение американского авиарегулятора, отметил, что безопасность полётов в зоне Симферополя — заслуга, скорее, властей России, а не Украины.

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«Украинские воинственные заявления о доминировании украинских ВВС над Крымом давали повод призадуматься иностранным авиакомпаниям об опасности использования воздушного пространства над Крымом. Но видя, что любые провокации вблизи полуострова жёстко пресекаются, вплоть до применения оружия к нарушителям, убедило всех, что Россия гарантирует безопасность полётов в её воздушном пространстве», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, решение американского регулятора трактовать затруднительно, поскольку «никаких рисков полётов в районе Симферополя, как и над любой территорией РФ не существует».

«Есть большой авиационный поток из стран, которые используют российское воздушное пространство для своих полётов, поскольку это не предполагает никаких рисков, ведь Россия выполняет все нормы международного права в этом отношении. Данное решение США никак не связано с какими-то реальными процессами, поскольку сейчас и в течение последних лет воздушное пространство над Крымом, Симферополем было абсолютно надёжным с точки зрения безопасности полётов», — подчеркнул в интервью RT Шаповалов.

Полёты над той или иной территорией предполагают ответственность за жизни людей, которая ложится на страны, вовлечённые в этот процесс, пояснил эксперт.

«Крым — территория РФ, следовательно, воздушное пространство над полуостровом находится под юрисдикцией России, поэтому ни о каком сотрудничестве с Украиной не может быть и речи — оно просто не имеет смысла», — считает политолог.

По его мнению, в будущем Западу придётся признать, что Крым — это субъект РФ, и уже с учётом этого факта регулировать свою деятельность, в том числе в сфере гражданской авиации.

«Рано или поздно лицемерная политика, которую проводят США и Европа, отступит перед реальностью, в которой полуостров — часть РФ, это волеизъявление крымского народа. И ситуация там совершенно стабильна, позволяет осуществлять экономические контакты, туристическую деятельность, авиационные полёты», — заключил эксперт.