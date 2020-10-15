«Недружественные действия»: МИД России заявил о срыве Гаагой консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Российский МИД заявил о срыве Гаагой трёхсторонних консультаций России, Австралии и Нидерландов по делу о крушении самолёта, следовавшего рейсом МН17, в небе над Донбассом в 2014 году. В ведомстве заявили, что из-за недружественных действий Нидерландов участие Москвы в этой процедуре не имеет смысла. Вместе с тем МИД рассчитывает продолжить взаимодействие с компетентными органами европейского государства, но в других форматах. В Совете Федерации пояснили, что продолжать консультации на данный момент невозможно из-за выбранного следствием курса на «презумпцию виновности» российской стороны. Как отметили сенаторы, Москва по-прежнему рассчитывает разобраться в причинах катастрофы, однако добиться прозрачного расследования пока не удаётся.

МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия в консультационной группе с Австралией и Нидерландами по поводу крушения малайзийского Boeing на Украине. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД.

«Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали её в рамках как технического расследования, так и уголовного. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано всё, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — указали в ведомстве.

Отмечается, что Россия выступала за проведение тщательного, независимого расследования и предлагала содействие, но Гаага подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. В МИД указали, что расценивают данный шаг как «очередной удар по российско-нидерландским отношениям» и демонстрацию намерения «продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию».

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«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трёхсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что продолжат взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, но сделают это «уже в других форматах». В ведомстве добавили, что в рамках этой работы планируется изучить вопрос о незакрытии Украиной воздушного пространства для гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта над Донбассом.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг расследования катастрофы малайзийского Boeing, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов отметил, что следствие заведомо исходило из уверенности, что вина должна быть возложена на Россию. Он напомнил, что Москву обвинили в произошедшем в Донбассе практически сразу после катастрофы.

«Всё это судилище и следствие шло с «презумпцией виновности» (России. — RT). То есть это была для следствия аксиома. Поэтому ясно, что продолжаться до бесконечности это не может. Вполне понятно, что мы тоже, конечно, хотели бы получить представление об истине, о причинах этого происшествия. Но боюсь, что при таком следствии это невозможно», — сказал сенатор в беседе с RT.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, в свою очередь, полагает, что формат расследования инцидента действительно следует менять.

«Безусловно, нужно расширять формат расследования, потому что, как показала практика, действительно, если расследованием занимается только голландская сторона, то оно становится однобоким и не учитывает данные всех остальных контрагентов, которые могут тоже обладать важной информацией по этому делу», — сказал депутат в беседе с RT.

Парламентарий полагает, что для изучения обстоятельств нужно формировать межправительственную комиссию на межгосударственном уровне с участием всех экспертов и представителей правоохранительных органов. По его словам, в ней должны принимать участие и Российская Федерация, и Нидерланды, и Австралия.

Напомним, что пассажирский самолёт Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В то время в районе катастрофы шла активная фаза вооружённого противостояния между Вооружёнными силами Украины и отрядами самопровозглашённых республик Донбасса. Несмотря на это обстоятельство, воздушное пространство над Донбассом было открыто.

В результате крушения лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек. Среди них были 283 пассажира и 15 членов экипажа. Жертвами оказались граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и других государств.

Ряд западных СМИ и политиков возложили вину за произошедшее на самопровозглашённые республики Донбасса и Россию. Для расследования катастрофы силами нескольких стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, была сформирована Совместная следственная группа (ССГ).

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Представителей Малайзии, которой принадлежал Boeing 777, включили в ССГ лишь через несколько месяцев после её формирования. Вместе с тем в работе группы участвовала Украина, но Россию к расследованию не допустили.

Несмотря на это обстоятельство, российская сторона предоставила следственной группе рассекреченные технические данные ракет системы «Бук», информацию радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в указанном районе на момент трагедии, а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука» — концерном «Алмаз-Антей».

В ходе своей работы следственная группа заявила, что рейс MH17 был сбит ракетой серии 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России. При этом в концерне «Алмаз-Антей» указывали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.

В пятую годовщину трагедии, 17 июля 2019 года, российский МИД отметил, что расследование ССГ с самого начала имело целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то что Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой.