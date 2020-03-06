МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

В Нидерландах предпринимаются попытки давления на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в Нидерландах набирает «всё новые обороты информационная кампания» по мере приближения к началу судебного процесса в Окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в июле 2014 года, которое запланировано на 9 марта.

«Всё это происходит не в последнюю очередь с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы. Цель — сформировать общественное мнение, нужным образом подготовить его… для того, чтобы подсветить, наверное, может быть, в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после без малого шести лет работы», — сказала она.

По словам Захаровой, не имея, вероятно, ничего нового по сравнению с уже озвученными обвинениями, ССГ сделала «очень странный» ход в рамках «информационной кампании».

«Она объявила о наличии неких свидетелей, имена и личности которых засекречены… Всё это напоминает использование магической формулы «мы точно знаем, что это сделали вы, потому что нам об этом сообщили секретные источники, данные которых мы вам сообщить не можем». Такое впечатление, что эта формула стала уже рабочим инструментом по целому ряду громких дел, событий, инцидентов. И применяется она со всё большим размахом. Это «фирменный стиль», когда идут вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты», — отметила она.

Как указала представитель МИД, при этом из публичного дискурса выпадают такие вопросы, как факт незакрытия Украиной летом 2014 года своего воздушного пространства для полётов самолётов гражданской авиации в условиях внутреннего конфликта.

По её словам, по-прежнему игнорируется переданный Россией «значительный массив информации, данных» об обстоятельствах произошедшего.

«Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы», — добавила она.

Как указала Захарова, медийная кампания набирает невиданные обороты и отличается «обвинительным уклоном» в адрес России, что, как подчеркнула дипломат, недопустимо.

«В последние дни перед слушаниями всё это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию… Всё вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — подчеркнула она.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у следственной группы по делу МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук».

3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

В Совместной следственной группе по расследованию крушения заявляли о четырёх подозреваемых. В МИД России обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению называли голословными.

Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Подробнее — в материале RT.