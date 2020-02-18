«Свидетельствуют о правоте российской стороны»: в Кремле оценили сообщения об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Публикация в нидерландских СМИ письма разведки королевства о том, что в районе крушения Boeing рейса MH17 в небе над Украиной не было комплексов «Бук», ставит под сомнение широко ангажированную позицию о катастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти данные подтверждают правоту Москвы, которая скептически относится к поспешным выводам. Напомним, международная группа следователей обвинила в произошедшем РФ — российский «Бук» якобы был доставлен в Донбасс, а после авиакатастрофы возвращён обратно. Доказательств этой версии не предоставлено. Нидерланды также отказали Генпрокуратуре России в передаче материалов по делу о крушении.

Опубликованные данные об отсутствии комплексов ПВО «Бук» в районе крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17 17 июля 2014 года в небе над Украиной доказывают, что до сих пор есть множество вопросов, на которые не даны ответы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьёзным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась», — сказал он.

Песков добавил, что в Москве с недоверием относятся к выводам, сделанным слишком поспешно.

«Мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьёзном подходе поспешным заключениям, а эта информация (об отсутствии «Буков». — RT) лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее платформа для независимых СМИ Bonanza Media опубликовала, как утверждается, письмо нидерландских спецслужб от 21 сентября 2016 года — за неделю до выступления Совместной следственной группы. В документе говорится, что в районе крушения Boing 17 июля 2014 года российских или украинских комплексов «Бук» не было.

Так, в таблице идёт перечисление ближайших систем. «Бук», расположенный на минимальном отдалении, находился в 67 км от места крушения и принадлежал Украине. При этом дальность системы, как указывают в нидерландской разведке, 42 км. Ближайший же российский «Бук» был и вовсе в 106 км, если верить опубликованному документу.

«Из таблицы следует, что рейс MH17 пролетал за пределами зоны досягаемости от всех известных украинских и российских точек, где были развёрнуты системы «Бук-М1», — говорится в письме.

При этом уже 28 сентября Совместная следственная группа заявила, что причиной крушения стал удар ракеты, выпущенной комплексом «Бук». Более того, международные следователи утверждают, что комплекс якобы мог принадлежать России.

В связи с этим, если письмо действительно имело место, можно говорить, что оно было проигнорировано следствием, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Я думаю, что оно учитывалось, но было проигнорировано. Дело в том, что в то время, если просмотреть СМИ и выступления ряда политиков: восточноевропейских, прибалтийских, то все они высказывали очень серьёзные обвинения в адрес России. То есть в тот момент важен был пропагандистский накал», — отметил он в беседе с RT.

Bonanza Media основана бывшей сотрудницей RT Яной Ерлашовой и нидерландским журналистом Максом ван дер Верффом. Они занимаются расследованием крушения самолёта. Ими были выпущены несколько документальных фильмов, два из которых — «MH17: Год Молчания» и «MH17: Информация к размышлению» — Ерлашова сняла во время работы на RT.

Подобные расследования говорят о том, что есть журналисты, которые готовы работать «вопреки антироссийскому мейнстриму в информационном поле», считает член комитета по международным делам Государственной Думы Антон Морозов.

«Видимо, сейчас уже бессмысленно прятать голову в песок — факты свидетельствуют, что Россия совершенно не причастна к этому инциденту. Более того, мы сделали больше всех других стран для того, чтобы установить истину, что на самом деле произошло, проводили эксперименты. Поэтому, я думаю, что эти заявления связаны с тем, что уже невозможно утаивать (факты. — RT) от общественности», — сказал он RT.

«Группа сбилась и пошла по ложному пути»

Действующая международная следственная группа работает исходя из политической составляющей, убеждён депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Следственная группа сбилась с пути и пошла по ложному следу. Сегодня расследование по крушению Боинга идёт скорее в политическом мейнстриме и следует тренду игнорировать факты, предоставленные российской стороной», — отметил он в беседе с RT.

Напомним, для расследования авиакатастрофы, унёсшей жизни 298 человек, была создана Совместная следственная группа. В её состав вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и, несмотря на версию о причастности к крушению, Украина.

Согласно версии ССГ, основанной на публикациях из соцсетей, российский «Бук» якобы был ввезён на восток Украины через территорию ДНР. А после крушения Boeing — вывезен обратно.

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Россия также опубликовала свои сведения о крушении. Согласно этим данным, на основе установленной ССГ ракеты, которая ударила в самолёт, ответственность за крушение лежит на украинкой стороне. Снаряд был изготовлен в 1986 году (об этом свидетельствуют рассекреченные документы завода-изготовителя), после чего был отправлен в часть, расположенную на Украине. После распада Советского Союза она вошла в ВСУ, вместе со всеми боеприпасами, а после начала конфликта на востоке страны была переброшена на эту территорию.

Однако ССГ при расследовании не учитывает российские данные. РФ неоднократно выступала с предложениями о сотрудничестве и обмене информацией, но практически всегда получает отказ. В связи с таким подходом в Москве констатируют, что ведущееся группой расследование предвзято и изначально имело перед собой задачу обвинить Россию в катастрофе.

Скептически к выводам следственной группы относится и Малайзия. Власти страны отметили, что против России были выдвинуты обвинения ещё до окончания расследования.