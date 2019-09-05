«Готовы рассмотреть новые факты»: Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17

Малайзия не доверяет выводам международных следователей, обвиняющих Россию в причастности к крушению рейса MH17 в небе над Украиной в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Он также предложил создать для расследования новое ведомство, в котором не будет пострадавших от катастрофы сторон. Глава малайзийского МИД Дато Сайфуддин Абдулла в интервью RT заявил, что сомнения в работе ССГ появились давно и связаны как с её преждевременными выводами, так и с тем, что Куала-Лумпур допустили к материалам позже остальных членов группы. По мнению экспертов, международные следователи изначально намеревалась обвинить в трагедии Москву. Политологи сомневаются, что западные страны допустят создание новой, независимой структуры.

Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

«Да, мы сомневаемся в этом (в причастности России. — RT). Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Мохамад не уверен, что приведённые странами Совместной следственной группы (ССГ) доводы основаны на фактах. Он пояснил, что Малайзию допустили к расследованию слишком поздно, а потому нет возможности перепроверить доклады.

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«Сейчас они признали, что Малайзия может принимать участие в расследовании. Но это было сделано уже после того, как они представили свои доклады. И мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ после длительного времени, — могут ли они быть действительно основанными на фактах», — подчеркнул Мохамад.

Премьер-министр Малайзии предложил создать специальное ведомство для расследования трагедии, в котором будут представлены нейтральные эксперты — не из тех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

«Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми», — считает глава правительства.

Поиск виновных в крушении MH17 объясняется стремлением выбить компенсации для жертв и их родственников, убеждён Мохамад.

«Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты», — пояснил он.

«Обвинения преждевременны»

Глава МИД Малайзии и член национального парламента Дато Сайфуддин Абдулла в интервью RT также отметил, что недоверие к расследованию возникло давно. По его словам, оно связано как с тем, что страну не сразу допустили до следствия, так и с тем, что обвинения в адрес России начались до окончания расследования.

«Что касается Малайзии — во-первых, мы хотим, чтобы до окончания расследования подобные обвинения не выдвигались. К тому же нужно дождаться судебного заседания, запланированного на март следующего года. Очень надеемся, что к тому времени будут собраны все доказательства. Во-вторых, было бы, пожалуй, неплохо даже до суда на каком-то этапе получить и другие доказательства от лиц и прочих сторон, у которых могут быть свои доказательства и твёрдое мнение относительно хода ведущегося расследования», — сказал он.

«Мы готовы рассмотреть новые факты. Самое главное — обвинения, выдвигаемые до полного завершения расследования, преждевременны», — подчеркнул Дато Сайфуддин Абдулла.

Задача ССГ — не проводить объективное расследование, а обвинить в трагедии Россию, заявил в разговоре с RT политолог Юрий Светов.

«Здесь уж раз выбрана такая линия, то будут биться до последнего, доказывая, что виновата Россия. Иначе сразу становится вопрос: а за что все эти годы были санкции, обвинения, оскорбления? Ставка делается на то, что идёт время, трагедия подзабудется и всё кончится ничем», — сказал он.

При этом Малайзия настроена найти истинные причины трагедии, так как лайнер принадлежал ей, а сама страна не входит в Евросоюз, что даёт ей определённую независимость в суждениях, добавил Светов.

«Поскольку лайнер малайзийский, а малайзийское правительство не входит ни в ЕС, ни в другие объединения, которые дружными рядами поддержали недоказанные обвинения, для них истина важнее, чем мнимая солидарность этих стран», — пояснил он.

Создание нейтрального органа для расследования причин трагедии столкнётся с серьёзным сопротивлением со стороны Запада, считают эксперты. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Малайзия может столкнуться с давлением из-за подобной инициативы.

«Очевидно, надо ожидать, что на Западе сейчас поднимется волна с целью противоборства созданию независимого органа, который бы беспристрастно расследовал. Малайзии и России нужна правда. Вот эти точки противоборства в этой проблеме чётко высвечиваются. Это вопрос идеологического противоборства. Я думаю, что сначала будут проходить баталии, будет оказываться прессинг на малайзийскую сторону», — сказал он RT.

Для создания подобного ведомства необходимо, чтобы изменился общий настрой на внешнеполитической арене, в рамках которого принято обвинять Россию, убеждён Светов.

«Я не верю в это. Пока не изменится общая обстановка. Атмосфера такая, что любой ценой надо Россию ставить в угол за что угодно. Россия виновата изначально. Пока не изменится общий настрой, ничего не будет», — констатировал политолог.

Ход расследования

Напомним: самолёт Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение в восточной части Украины 17 июля 2014 года. ССГ была создана для расследования причин катастрофы, в результате которой погибли 298 человек — преимущественно граждане Нидерландов. Возглавила группу Голландия, а помимо неё, к следствию присоединились Австралия, Бельгия, Украина и Малайзия. Вскоре после начала работы ССГ обвинила в причастности к крушению Россию.

При этом Малайзия неоднократно ставила под вопрос международное расследование — руководство страны обвиняло его в политизированности и стремлении возложить ответственность за трагедию на Россию.

Москва отмечала бездоказательность обвинений. Российская сторона проводит собственное расследование, в ходе которого были опровергнуты доводы ССГ и представлена новая информация. В частности, РФ опубликовала записи переговоров украинских военных, а также техническую документацию ракеты, которая, согласно версии ССГ, сбила Boeing. Согласно этой информации, к трагедии причастны украинские военные. Однако в Москве констатировали, что международные следователи проигнорировали приведённые Россией данные.

Стоит отметить, что в четверг, 5 сентября, под личное поручительство в Киеве был отпущен бывший глава ПВО Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах, который, по мнению украинских СМИ, может быть «ценным свидетелем».

При этом Цемах занял пост главы ПВО через три месяца после крушения. Более того, по словам родственников офицера, его похитили из ДНР. В самой республике считают, что Цемах нужен украинской стороне для фальсификации расследования.

По мнению Светова, Цемаха отпустили в связи с тем, что он перестал представлять интерес для ССГ и Украины.

«Схватили радостные, что вот он действительно занимался обеспечением ПВО в этом регионе, теперь выясняется, что никакой ПВО там не было и занимался он несколько другими делами, а самое главное — в то время, когда случилась эта трагедия, он вообще там не работал. Арестовали с громом и шумом, а выпустили тихонечко», — пояснил эксперт.