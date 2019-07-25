«Я ответил «нет»: глава Совета нацбезопасности Малайзии рассказал о попытке ФБР осмотреть самописцы MH17

Сотрудники ФБР пытались получить доступ к чёрным ящикам малайзийского Boeing 777, потерпевшего крушение в небе над Украиной в 2014 году. Об этом в фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа рассказал глава миссии Совета нацбезопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией по изъятию самописцев. В ленте также представлено интервью премьер-министра королевства Махатхира Мохамада, в котором глава правительства отмечает безосновательность выдвинутых Совместной следственной группой обвинений против России. По мнению экспертов, приведённые в фильме факты свидетельствуют о том, что Запад решил возложить ответственность за трагедию на Москву сразу после крушения MH17. А если бы самописцы попали в распоряжение США, то Вашингтон смог бы манипулировать следствием по своему усмотрению, убеждены аналитики.

Сотрудники ФБР пытались получить доступ к чёрным ящикам потерпевшего крушение в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17. Об этом в интервью голландскому журналисту Максу ван дер Верффу рассказал глава Совета нацбезопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией по изъятию бортовых самописцев через несколько дней после крушения самолёта.

«Они обратились ко мне, чтобы я показал им «чёрный ящик». Я сказал «нет», — говорит Сакри.

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С похожим запросом к нему обращались и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам полковника, Киев пытался оставить у себя «чёрные ящики».

Сакри также рассказал и о препятствиях, которые чинило украинское руководство делегации из Малайзии. Так, несмотря на то, что самолёт принадлежал компании Malaysia Airlines, летел в столицу государства и на его борту были 44 поданных королевства, Украина не дала Сакри и другим представителям Малайзии доступ к месту катастрофы.

«Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — рассказал полковник.

По словам Сакри, на место трагедии он прибыл раньше представителей из Австралии и Нидерландов, а украинских военнослужащих не пустили военные самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Сама церемония передачи самописцев состоялась 22 июля в Донецке.

«Решили, что это должна быть Россия»

В рамках фильма были озвучены и другие сведения. Например, результаты экспертизы якобы записей переговоров ополченцев, которые ранее опубликовала СБУ, — по данным экспертов из малайзийской фирмы OG IT Forensic Services они были смонтированы.

Согласно версии Совместной следственной группы (ССГ) и по данным российского Минобороны, самолёт был сбит ракетой, выпущенной системой «Бук». Однако ССГ утверждает, что этот комплекс принадлежал России и был ввезён в регион незадолго до катастрофы. В качестве аргументов группа представляет публикации из соцсетей, где этот комплекс якобы перевозят через территорию ДНР.

Голландский журналист приводит рассказ человека, мимо дома которого проезжал «Бук». По его словам, это произошло не в тот день, о котором заявили в ССГ. Также был опрошен один из главных свидетелей фильма BBC «Теории заговора: кто сбил MH17». Он подчеркнул, что ракета была запущена с того места, где в тот момент располагались украинские военнослужащие.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, чьё интервью также вошло в фильм голландского журналиста, отметил, что ССГ безосновательно обвинила Россию.

«Они не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несёт ответственность за это, но уже решили, что это должна быть Россия», — сказал он.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир

Reuters

© Lai Seng Sin

Мохамад также выразил недоумение в связи с тем, что Малайзия не с самого начала была включена в состав комиссии, расследовавшей трагедию. Ранее глава правительства уже допускал, что всё расследование политизировано и направлено на обвинение России.

«Мы не знаем, почему нам с самого начала не дали принять участие в экспертной работе. В этом инциденте мы наблюдаем слишком сильную политизированность. Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза», — приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Malay Mail.

Эксперты считают, что данные свидетельства — отказ Украины предоставлять малайзийцам доступ к месту катастрофы и попытка США получить доступ к «чёрным ящикам» — говорят о том, что Россию решили объявить виновной сразу же после трагедии.

«Я думаю, что всё это мелкая деталь общей картины сдерживания России, — сказал в беседе с RT профессор РУДН, политолог Юрий Почта. — Так что, постепенно, у нас возникают убеждения, что и затянутость расследования и его тенденциозность направлены на то, чтобы обвинить Россию. Это всего лишь одна из деталей «демонизации» России».

«Клеймо было бы поставлено навсегда»

Стоит отметить, что ФБР как правило занимается расследованием преступлений, совершённых внутри США, однако имеет свои представительства в 15 американских посольствах и консульствах за рубежом и управляет 60 офисами юридического атташе. Согласно расследованию The Washington Post, результаты которого были опубликованы в 2014 году, сотрудники бюро неоднократно принимали участие в операциях на территории иностранных государств.

При этом интерес США к произошедшей в небе над Украиной трагедией объясняется стремлением направить следствие против России, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«США всегда очень быстро реагируют на ключевые события региона. А это могло быть ключевым событием, — если получить в своё распоряжение эти чёрные ящики, можно было бы сделать всё, что угодно. И так мировое общественное мнение удалось склонить в пользу версии виновности России без всяких доказательств. А уж если заиметь эти чёрные ящики, — тогда всё, клеймо было бы поставлено раз и навсегда», — сказал он RT.

В политике и медийном пространстве Запада сложилась традиция в тех или иных событиях обвинять Россию, отметил, в свою очередь, Юрий Почта.

«Модель такова: «Россия — агрессивное, террористическое, криминальное государство, оно способно на всё». Поэтому, когда случается какое-то событие, когда обвиняют Россию, и просишь объяснить мотивы, получаешь ответ: «Не надо искать мотивы. Просто Россия в любой момент способна на всё». То есть, к сожалению, Россию пытаются представить «мировым злом», — подчеркнул политолог.

«Инструмент политической игры»

Отметим, что 17 июля наступила пятая годовщина катастрофы. В МИД России в связи с этим выпустили комментарий, где констатировали, что трагедия стала «инструментом нечистоплотной политической игры».

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«Все факты, полученные в их (технического следствия о причинах падения Boeing и уголовного следствия о поиске виновных. — RT) ходе, трактовались только под одним — обвинительным — уклоном, а те, которые не вписывались в изначальную версию — молча отбрасывались или отвергались под надуманными предлогами. Россию также упрекают в недостаточно полном сотрудничестве со следствиями, в создании им препятствий», — говорится в заявлении.

Напомним, согласно версии Совместной следственной группы, в катастрофе виновна Россия. Однако в качестве аргументов приводятся фотографии со спутников и информация из соцсетей. Более того, позиция ССГ во многом повторяет таковую британского портала Bellingcat, также основывающегося на публикациях в социальных сетях.

При этом Россия неоднократно призывала ССГ к сотрудничеству и предоставляла информацию, касающуюся трагедии. Так, в Нидерланды были переданы технические данные ракет системы «Бук», необработанные сведения радиолокационного наблюдения и показатели натурного эксперимента, проведённого производителем «Буков».

Более того, в 2018 году Минобороны России рассекретило информацию о причастности Вооружённых сил Украины к трагедии. Так, ССГ заявило, что Boeing 777 был сбит ракетой 9М38. Российское оборонное ведомство предоставило паспорт на сопловой блок и формуляр на двигатель этой ракеты. Согласно рассекреченным документам, эта ракета была изготовлена ещё в 1986 году и сразу же отправилась в 223 зенитно-ракетную бригаду на Украину. При этом после распада СССР воинская часть в полном составе вошла в состав ВСУ вместе со всеми боеприпасами. Также 223 бригада принимала участие в боевых действиях против ополченцев на востоке Украины.

Минобороны России указало и на фальсификацию роликов, представленных ССГ в качестве доказательства наличия «Бука» на территории ДНР. Представители оборонного ведомства опубликовали и записи переговоров украинских военных во время учений «Рубеж-2016» в Одесской области, где полковник ВСУ Руслан Гринчак пообещал «сбить ещё один малайзийский Boeing», — именно этот офицер командовал 164-й радиотехнической бригадой ПВО Украины и отвечал за контроль воздушного пространства на юго-востоке страны в момент крушения MH17.

Документальные фильмы RT

Отметим, что один из соавторов фильма голландского журналиста — бывшая сотрудница RT Яна Ерлашова. Во время работы на телеканале она, в том числе, сняла два документальных фильма о крушении Boeing 777 «MH17: Год Молчания» и «MH17: Информация к размышлению».

«Мы были на месте катастрофы три месяца спустя, когда там лежали все обломки. И уже тогда эта ситуация вызывала удивление. Когда мы приехали с нашей группой, там было достаточно спокойно и можно было работать без проблем двое суток. Мы вернулись туда год спустя, в июне, и увидели крупные обломки — например, часть кабины пилота, которая была вся прострелена, вся в отверстиях. И она находилась в зоне доступа» ,— рассказывала Ерлашова.

Режиссёр также отмечала, что следователи из ССГ не общались с местными жителями, которые были свидетелями катастрофы.