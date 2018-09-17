«Причастны к трагедии и манипулированию следствием»: Минобороны РФ о доказательствах вины Киева в крушении MH17

Ракета ЗРК «Бук», которой 17 июля 2014 года был сбит Boeing 777, принадлежала Украине. Об этом заявили в ходе брифинга представители Минобороны России. Ведомство предоставило рассекреченные документы о производстве ракеты и передаче её в 1986 году в расположение бригады, дислоцированной в УССР. После распада Советского Союза бригада перешла под контроль Киева. По данным МО РФ, подразделение принимало участие в АТО. Также российское министерство предъявило доказательства фальсификации видеороликов, на которых якобы российский «Бук» перевозится в Донбасс, и записи переговоров украинских военных, подтверждающих их причастность к катастрофе.

Ракета, которой был сбит малазийский Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и после распада СССР перешла в распоряжении ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ходе брифинга, посвящённого вновь открытым обстоятельствам крушения лайнера.

В ведомстве отметили, что данные о ракете были получены из рассекреченных документов производителя — Долгопрудненского научно-производственного предприятия — на которых раньше стоял гриф «Совершенно секретно». В них указана и дата производства ракеты и её уникальный идентификационный номер.

«Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, её действительное наименование — 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 г. бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. … После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада. — RT) не выводилась и была включена в состав Вооружённых сил Украины», — сказал начальник главного артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Министерство также располагает информацией, что 223-я зенитно-ракетная бригада ВСУ принимала участие в АТО на Донбассе и была дислоцирована в том районе, где произошла трагедия в июле 2014 года, и в то время, когда был сбит малайзийский самолёт.

На вопрос журналиста, могла ли ракета в ходе военных действий попасть в руки ДНР или ЛНР в качестве трофея, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что в Киеве заявляли об отсутствии у ополченцев «Буков» ВСУ.

«Хочу напомнить, что ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских должностных лиц о том, что ни один зенитный комплекс или ракеты не попали к ополченцам. Поэтому я думаю, что Украина сама опровергла такую возможность», — сказал он.

В частности, об этом говорил занимавший в то время должность генпрокурора Украины Виталий Ярёма в интервью уркаинским СМИ через несколько дней после авиакатастрофы.

«После того как был сбит пассажирский самолёт, военные доложили президенту, что у террористов нет наших ракетных комплексов «Бук» и С-300. Захвата этого вооружения не было», — заявлял он.

Кадр из брифинга Минобороны России с ракетой ЗРК «Бук» и её уникальным номером

© Владимир Трефилов / РИА Новости

Сбившая Boeing ракета также не могла войти в состав вооружённых сил России после воссоединения страны с Крымом в 2014 году, отмечают в российском ведомстве. Из всех доставшихся от ВСУ ракет для «Бука», только пять принадлежали к тому типу, что и снаряд, которым сбили лайнер, но у них не совпадает ни год выпуска, ни уникальные номера, подчеркнули в министерстве.

Свидетельства монтажа

Минобороны также предоставило доказательства монтажа видеороликов, на которых якобы российский ЗРК «Бук» передислоцируется из России в район крушения Boeing. Конашенков отметил, что в этих роликах видны нарушения освещения, меняется качество отдельных фрагментов картинки и во многих роликах нарушен закон линейной перспективы.

Кроме того, в распоряжение российского оборонного ведомства попала запись переговоров украинских военных, в частности, полковника ВСУ Руслана Гринчака, который в июле 2014 года занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО и отвечал за контроль воздушного пространства в зоне АТО.

«Анализ содержания записи подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing», — сказал Конашенков.

Подводя итог брифинга, представитель отметил, что перечисленные материалы были предоставлены Нидерландам для ознакомления. При этом Конашенков добавил, что Россия неоднократно выражала протест против участия Украины в международной следственной группы, отмечая её отказ предоставить информацию о собственных ЗРК в регионе.

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«Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием», — заключил он.

СК РФ также заявил о готовности сотрудничать с голландскими коллегами. Это подтвердила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственный комитет Российской Федерации в очередной раз подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Королевства Нидерландов с целью выяснения обстоятельств этой трагедии и установлению причастных к ней лиц», — сказала она

В Международной следственной группе отметили, что оглашённая на брифинге Минобороны РФ информация принята во внимание.

«ССГ тщательно изучит материалы, как только РФ предоставит соответствующие документы в соответствии с запросом, сделанным в мае 2018 года, и резолюцией 2166 СБ ООН», — говорится в заявлении. Представители группы подчеркнули, что «с самого начала расследования и по сегодняшний день» тщательно анализирует всю информацию, которую предоставляет Москва.

Между тем министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал предоставленные российским ведомством данные. По его мнению, опровергая доводы международной следственной группы, Москва стремится дискредитировать украинское правительство.

«Это новый экземпляр российской дезинформации», — сказал он.

Заявление министра прозвучало в ходе его совместного брифинга с украинским коллегой Степаном Полтораком, который также назвал данные Минобороны РФ «полной ложью и очередным фейком». Аналогичным образом на новые сведения отреагировал и секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, назвав данные российского военного ведомства о крушении МН17 «очередным неудачным фейком».

Обстоятельства трагедии

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донецкой области на Украине. Трагедия унесла жизни 298 человек.

Для расследования катастрофы 7 августа 2014 года была организована международная следственная группа, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия и Украина. Россию принять участие в расследовании не пригласили. Группу возглавил начальник департамента расследований национальной полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен. Во время доклада группы 24 мая 2018 года он заявил, что лайнер, предположительно, был сбит ЗРК «Бук», принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ.

В российском Минобороны обвинения отвергли, отметив, что следственная группа опиралась на подделки Bellingcat и СБУ, а не на факты и показания свидетелей.

«Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17 в небе Украины, её представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не подделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ», — подчёркивали в ведомстве.

Ранее, в 2016 году, группа блогеров и журналистов Bellingcat собрали в интернете ролики о том, как якобы российский «Бук» перевозился из места дислокации на Донбасс. Позже было выявлено, что фото- и видеоматериалы отретушированы.