Турчинов прокомментировал представленные Минобороны России данные о крушении МН17

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что считает «очередным неудачным фейком» представленные Минобороны России данные о крушении МН17.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, — это очередной неудачный фейк», — заявил Турчинов.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий также назвал информационным фейком заявление российской стороны о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.