«Будто расследование никогда не проводилось»: в РФ ответили Нидерландам на признание Киева невиновным в крушении MH17

Заявления Нидерландов по поводу невиновности Украины в крушении малайзийского Boeing носят политизированный характер. Делать подобные выводы до окончания расследования — опрометчиво. Таким образом в России прокомментировали отказ голландского парламента привлекать Киев к ответственности за то, что над зоной боевых действий не было закрыто воздушное пространство для полётов гражданской авиации.

Нидерланды придерживаются антироссийского курса и закрывают глаза на объективные вещи. Их нежелание признавать даже частичную ответственность Украины за крушение малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, напоминает политический заказ. Такое мнение выразили в Москве по поводу решения нидерландского парламента о непричастности Киева к трагедии.

Как отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, причина подобного шага Амстердама кроется в русофобских настроениях.

«Причина очень проста — это продолжающаяся русофобия. Голландия входит в число стран, которые настроены весьма агрессивно в отношении нашей страны. Поэтому парламентарии и приняли такое решение. И это их совсем не красит», — заявил он.

Сенатор отметил, что в конечном итоге следствие докопается до истины и тогда нынешняя позиция Нидерландов может навредить нынешним властям.

«Рано или поздно следственные органы докопаются до истины. И тогда они будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас исполняют политический заказ. Кто бы не сбил самолёт, Украина виновата в том, что не закрыла воздушное пространство. Если снимается вина за это, то говорить дальше не о чем», — подчеркнул он.

«Нет убедительных доказательств»

Накануне, 5 июня, парламент Нидерландов отклонил инициативу лидера партии «Форум за демократию» Тьерри Боде о привлечении Украины к ответственности в связи с авиакатастрофой, произошедшей в 2014 году над её территорией.

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Как отмечал Боде, Киев, зная о ведущихся боевых действиях в регионе, должен был закрыть воздушное пространство страны или увеличить высоту воздушного коридора.

Однако голландские депутаты не посчитали нужным предпринять эти действия. Как пояснил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, полученные Международной следственной группой выводы не дают оснований говорить об ответственности Украины за произошедший инцидент. Он указал, что «нет убедительных доказательств, что Киев не предпринял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу».

Блок также подчеркнул, в проведении дополнительного расследования на эту тему нет необходимости. Ранее же министр говорил о том, что не исключает вины Украины за крушение рейса MH17. При этом он добавил, что «нет правовой базы» для привлечения Киева к ответственности.

«Заинтересованы в затягивании расследования»

На этом фоне первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в беседе с RT, что Нидерланды слишком пекутся о своих отношениях с Украиной, тогда как им следовало бы больше уделять внимания собственным гражданам.

«Депутаты из Нидерландов должны в первую очередь заботиться о здоровье и безопасности своих граждан, а не о сохранении каких-либо отношений с тем или иным государством, которое сегодня находится в топе антироссийской истерии. Я считаю, что это большое заблуждение», — сказал он.

Парламент Нидерландов

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Шерин также предположил, что Амстердам делает всё, чтобы затянуть процесс расследования. «Власти Нидерландов заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был политизирован и чтобы у него не было конкретного и фактически доказанного решения. Хотят, чтобы это вопрос не заканчивался и не имел истины в последней инстанции», — добавил депутат.

В свою очередь политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что вся ситуация вокруг малайзийского Boeing носит надуманный характер.

«У меня впечатление, что вся ситуация с самого начала носила заданный характер и настоящего расследования никогда не проводилось, а факты подгонялись под заранее сделанные выводы. Это делает расследование юридически ничтожным. Что касается конкретного решения, то его может принимать только судебный орган уже после того, как расследование завершится или подойдёт к фазе судебного разбирательства. Никакие депутаты и даже суд на предварительном этапе такого рода выводы делать не должны, потому что тогда это вообще обесценивает расследование», — пояснил он RT.

Трагедия над Украиной

Напомним, что пассажирский самолёт Boeing 777 компании Malaysia Airlines потерпел крушение на востоке Донецкой области. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств. Все они погибли.

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Расследование проводится объединённой следственной группой, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая она представила промежуточные результаты, согласно которым ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолёт, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил России.

При этом, основываясь на выводах группы, Нидерланды и Австралия предприняли действия «по формальному признанию ответственности России». Они также призвали Москву вступить в переговоры для поиска подходящего решения.

В РФ свою причастность к трагедии опровергли. В частности, об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, выводы комиссии не внушают доверия ещё и потому, что в к участию в расследовании не допускают российских экспертов.

Между тем российский концерн «Алмаз-Антей», разработчик зенитных систем «Бук», провёл собственное расследование. В его рамках был проведён натурный эксперимент, проходивший в два этапа. Специалисты предприятия взорвали ракету 9М38М1 сначала рядом с макетом Boeing 777, а потом — со списанным Ил-86. Фотоматериалы эксперимента доказывают, что поражающие элементы из боевой части ракеты 9М38М1 оставляют на корпусе самолёта характерные пробоины «в форме бабочки», которых нет на обломках фюзеляжа малайзийского Boeing.