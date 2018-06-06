Парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17

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Парламент Нидерландов отклонил предложение провести полноценное расследование роли Украины в деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает издание NOS.
Парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17
  • © РИА Новости

Отмечается, что в ходе дебатов было заявлено: «нет юридических доказательств» того, что Киев принял недостаточные меры для предотвращения авиакатастрофы.

В сообщении говорится, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости проводить дополнительное расследование.

1 июня депутаты нижней палаты парламента Нидерландов предложили провести полноценное расследование роли Украины в крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

Члены голландских фракций «Партия свободы» и «Форум за демократию» указали, что Киев должен стать фигурантом расследования.

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