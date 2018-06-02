Порошенко обсудил с Помпео расследование крушения МН17

Президент Украины Пётр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили выводы расследования крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Пётр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования крушения самолёта рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

«Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin», — добавили в пресс-службе.

Ранее в МИД Нидерландов рассказали, что Украину могут включить в число ответственных за крушение малайзийского Boeing.