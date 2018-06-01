В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Нидерландов по делу о крушении MH17

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, который не исключил возможность включения Украины в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Нидерландов по делу о крушении MH17
  • Reuters

«На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашёл вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало. По мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, остаётся всё меньше и меньше доверия к украинским властям. Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — напомнил он.

Джабаров также добавил, что поиск «русского следа» во всех международных скандалах, включая дело Скрипалей, связан с желанием ряда государств подорвать имидж России.

«Это целый набор антироссийских штучек, которые направлены против авторитета нашей страны…Тем не менее Россия будет выше этого», — отметил сенатор.

Ранее в МИД Нидерландов рассказали, что Украину могут включить в число ответственных за крушение малайзийского Boeing.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Расследование крушения MH17 на Украине
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить