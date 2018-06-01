В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Нидерландов по делу о крушении MH17

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, который не исключил возможность включения Украины в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

«На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашёл вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало. По мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, остаётся всё меньше и меньше доверия к украинским властям. Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров», — напомнил он.

Джабаров также добавил, что поиск «русского следа» во всех международных скандалах, включая дело Скрипалей, связан с желанием ряда государств подорвать имидж России.

«Это целый набор антироссийских штучек, которые направлены против авторитета нашей страны…Тем не менее Россия будет выше этого», — отметил сенатор.

Ранее в МИД Нидерландов рассказали, что Украину могут включить в число ответственных за крушение малайзийского Boeing.