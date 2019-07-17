В МИД России рассказали, что поможет установить причину катастрофы MH17

В Министерстве иностранных дел России заявили, что деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом в 2014 году помогут установить причину произошедшего с малайзийским Boeing, следовавшим рейсом Амстердам — Куала-Лумпур.

«Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить причину случившегося и добраться до истины», — указали в ведомстве.

Там также призвали Совместную следственную группу сосредоточиться на беспристрастном анализе всех данных, отметив, что то, каким образом велось расследование, «не позволяет говорить о его беспристрастности и независимости».

«Несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется», — заключили в министерстве.

Ранее МИД России по случаю очередной годовщины со дня катастрофы малайзийского Boeing опубликовал заявление, в котором назвал произошедшую в небе над Донбассом в 2014 году трагедию «инструментом нечистоплотной политической игры» некоторых иностранных государств.