В МИД России назвали катастрофу MH17 «инструментом политической игры»
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«К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и её руководства посыпались обвинения в гибели ни в чём не повинных людей», — говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что все рабочие версии причин катастрофы выбирались следствием «исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе».
В то же время там подчеркнули, что Москва всегда оказывала содействие в установлении истинных причин трагедии и привлечении к ответственности реальных виновников произошедшего.
Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин напомнил, что Соединённые Штаты и Украина всё ещё не представили следствию свои данные по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.