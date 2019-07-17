В МИД России назвали катастрофу MH17 «инструментом политической игры»

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Министерство иностранных дел России по случаю очередной годовщины со дня катастрофы малайзийского Boeing опубликовало заявление, в котором назвало произошедшую в небе над Донбассом в 2014 году трагедию «инструментом нечистоплотной политической игры» некоторых иностранных государств.
В МИД России назвали катастрофу MH17 «инструментом политической игры»
  • ©Leonid Faerberg/Global Look Press

«К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и её руководства посыпались обвинения в гибели ни в чём не повинных людей», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что все рабочие версии причин катастрофы выбирались следствием «исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе».

В то же время там подчеркнули, что Москва всегда оказывала содействие в установлении истинных причин трагедии и привлечении к ответственности реальных виновников произошедшего.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин напомнил, что Соединённые Штаты и Украина всё ещё не представили следствию свои данные по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

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