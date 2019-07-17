Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17
- Reuters
«Американцы и украинцы, между прочим, запрошенную у них информацию так и не представили», — сказал он.
При этом он уточнил, что Украина, например, «придумала какую-то невообразимую байку» — якобы все её радарные установки в день крушения самолёта были поставлены на регламентные работы.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.