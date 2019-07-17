В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Мы разочарованы, потому что всё ещё не знаем, кто несёт ответственность за запуск ракеты», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте и президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 в Осаке обсудили крушение малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.