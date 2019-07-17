В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17
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«Мы разочарованы, потому что всё ещё не знаем, кто несёт ответственность за запуск ракеты», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте и президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 в Осаке обсудили крушение малайзийского Boeing.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.