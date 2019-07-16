Совет ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения MH17

Совет ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17. Соответствующая декларация, принятая СЕ, опубликована на сайте Европейского совета.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», — говорится в тексте.

Отмечается, что эта декларация приурочена к пятой годовщине крушения малайзийского MH17 в Донбассе.

В заявлении говорится, что ЕС вновь заявляет «о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины».

Ранее глава малазийского МИД заявил, что, по мнению Малайзии, расследование причин крушения МН17 не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц.

19 июня представитель группы по расследованию крушения малайзийского Boeing назвал четырёх подозреваемых.

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, комментируя расследование по MH17, заявил об отсутствии доказательств вины России в данной катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.