Следствие заявило о четырёх подозреваемых по делу о крушении MH17

Представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых.

«Мы достигли того этапа (расследования. — RT), когда можно начать преследование. Речь идёт о четырёх подозреваемых, которые причастны к перевозке зенитного комплекса «Бук» на территорию восточной Украины», — заявил представитель совместной следственной группы.

Он также назвал их имена: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

«Действия этих людей привели к тому, что самолёт был сбит. И хотя речь идёт не о том, что именно эти люди нажали на кнопку, но известно, что они принимали участие в перемещении ЗРК «Бук» на территорию Украины», — сказал представитель следствия.

По его словам, на арест данных людей будет выдан международный ордер.

В январе заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.