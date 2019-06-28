В МИД Малайзии назвали незавершённым расследование по MH17

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Малайзия считает, что расследование причин крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц. Об этом заявил глава МИД страны Сайфуддин Абдулла.
В МИД Малайзии назвали незавершённым расследование по MH17
  • Reuters

«Мы не видим чётких и убедительных доказательств того, что названные (Совместной следственной группой. — RT) лица являются виновными в крушении самолёта», — приводит его слова Bernama.

В связи с этим Малайзия пока не может считать расследование авиакатастрофы на востоке Украины законченным, отметил он.

Ранее премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир назвал расследование Совместной следственной группы политически мотивированным.

19 июня представитель группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году назвал четырёх подозреваемых

Российский президент Владимир Путин, в ходе прямой линии комментируя расследование по MH17, заявил об отсутствии доказательств вины России в данной катастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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