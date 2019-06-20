Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Короткая ссылка
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
  • globallookpress.com

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит Malay Mail слова премьера.

Он отметил, что малайзийская сторона хочет доказательств.

«Но до сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — добавил он.

Накануне представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing начнётся 9 марта 2020 года в Нидерландах.

В российском МИД выразили сожаление в связи с порцией голословных обвинений в адрес Москвы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить