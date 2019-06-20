Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит Malay Mail слова премьера.

Он отметил, что малайзийская сторона хочет доказательств.

«Но до сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — добавил он.

Накануне представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing начнётся 9 марта 2020 года в Нидерландах.

В российском МИД выразили сожаление в связи с порцией голословных обвинений в адрес Москвы.