Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
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«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит Malay Mail слова премьера.
Он отметил, что малайзийская сторона хочет доказательств.
«Но до сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — добавил он.
Накануне представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing начнётся 9 марта 2020 года в Нидерландах.
В российском МИД выразили сожаление в связи с порцией голословных обвинений в адрес Москвы.