Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года

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Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
  • Reuters

Об этом заявил представитель Совместной следственной группы (JIT).

По его словам, следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.

Сообщалось, что обвинение по делу о крушении MH17 будет предъявлено четырём человекам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по теме крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Она отметила, что расследование ещё не завершено, а «многочисленные вопросы к нему по-прежнему остаются без ответа».

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко в интервью РИА Новости заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

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