Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
- Reuters
Об этом заявил представитель Совместной следственной группы (JIT).
По его словам, следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.
Сообщалось, что обвинение по делу о крушении MH17 будет предъявлено четырём человекам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по теме крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Она отметила, что расследование ещё не завершено, а «многочисленные вопросы к нему по-прежнему остаются без ответа».
Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко в интервью РИА Новости заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.